El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha anunciat aquest diumenge la mort de Jacques Rogge, que va ser el seu president des de 2001 fins a 2013, als 79 anys. "Amb gran tristesa COI anuncia la mort de l'expresident de l'COI Jacques Rogge, als 79 anys", ha lamentat el màxim organisme olímpic en un comunicat oficial. Nascut a Gante el 1942, ell i la seva família van estar vinculats durant molts anys a Cadaqués, on tenien una segona residència.

Rogge va ser el vuitè president de COI, entre 2001 i 2013, i després es va convertir en president honorífic. El belga era cirurgià ortopèdic i va tenir un passat esportista en l'equip nacional de rugbi i va ser també regatista olímpic. "Jacques va estimar l'esport i estar amb els atletes, transmetre la seva passió a tot el que va conèixer. La seva il·lusió era contagiosa. Com a president de l'COI va ajudar a modernitzar i transformar el Comitè, i serà recordat especialment per la seva tasca amb els joves i la inauguració dels Jocs Olímpics de la Joventut ", va dir Thomas Bach, actual president de COI.

En la seva joventut va practicar diversos esports, sobretot rugbi i vela, disciplina en la qual va representar al seu país en els Jocs Olímpics de Mèxic '68, Munic '72 i Montreal '76. A títol individual, va ser campió de el món de la classe Finn, dues vegades subcampió i 16 vegades campió belga. Per a preparar la seva participaió en els Jocs, Rogge va fer servir sovint les aigües de la Costa Brava com a espai d'entrenament. Va jugar també deu trobades internacionals amb la selecció nacional de rugbi, un esport que li segueix apassionant, per sobre fins i tot de la vela. Va ser cap de la delegació belga en els Jocs Olímpics d'hivern de Innsbruck '76 i Calgary '88, i dels d'estiu de Moscou '80, Los Angeles '84 i Seül '88.Un cop retirat de l'esport actiu, va continuar la seva relació amb l'esport