La Unió Esportiva Figueres ha apuntalat la davantera amb l’arribada de Timofey Neshtukov, 13a alta de l’equip. Més conegut com a Timo, el jove jugador nascut a Sibèria fa 18 anys (17/9/2002) arriba cedit pel CF Badalona, equip de Segona RFEF. Després d’acabar l’etapa de formació amb el club escapulat i de fer, aquest estiu, la pretemporada amb el primer equip, el Badalona ha optat per foguejar-lo un any i Vilatenim serà el seu destí. Establert a Barcelona els darrers anys, Timo va anotar 7 gols en 16 partits la temporada passada a Lliga Nacional juvenil. Anteriorment també havia defensat els colors del CE Mataró i de la UE Sant Andreu.

El davanter rus pot jugar de davanter centre i en els dos extrems i s’ha decantat pel Figueres “per la confiança que m’ha demostrat el club, per l’aposta que fan de jugadors joves i per l’ambient familiar que he vist que hi ha. La Unió és un club històric que sempre ha estat a categories altes”. Timo es defineix com un jugador ofensiu “amb velocitat i amb bons moviments en atac” i creu que l’equip “ha de dominar tots els recursos, sabent sent pràctics i també tenir la pilota, però sobretot ser ambiciosos i competitius”.

ALTES: Joel Arimany (Deportivo Aragón), Jaime González (Girona B), Carlos García (Santfeliuenc), Suaibo Sanneh (Granollers), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Gerard Pouget 'Pugi' (Llagostera B), Albert Orriols ‘Urri’ i Jose Alberto Germán (Vic), Pere Espuña (Palamós), Timo Neshtukov (cedit Badalona juvenil), Marc Reñé (Oviedo juvenil), Adrià Ramírez 'Rami' (Espanyol juvenil) i Alejandro Montoro i Iván Pérez (Figueres juvenil)

RENOVACIONS: Dani Gómez, Jorge Torres, Pol Tarrenchs, Marc Bech, Pol Bastidas, Mario Mendoza i Pepu Soler (cedit al Banyoles)

BAIXES: Gabri i Ivan Vidal, Pol Gómez, Marc Medina, Víctor Valverde, Carles Coto, Uri Ayala, Marc Granero, Ousman Touray, Gallo, Andrés Díez, Pau Baró, Angel Blanco, Carlos Treviño i Enric Maureta

Entrenadors: Moisés Hurtado i Albert Moñino (2a temporada)