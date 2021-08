La piscina municipal de la Jonquera ha acollit la darrera jornada de la Challenger David Moner, l’esdeveniment de natació on els clubs de piscina descoberta de la demarcació de Girona promouen l’esport entre els seus nedadors més novells.

Després de que l’any passat s’haguessin de suspendre totes les competicions a causa de la pandèmia, enguany els clubs participants, Club Natació Besalú, Club Natació Castellfollit, Club Natació Flaçà i ACEJ Natació La Jonquera, han treballat per poder celebrar les dues més emblemàtiques, la Challenger David Moner i la Copa Pirineus, de 4 jornades cadascuna, adaptant-nos a les circumstàncies i complint amb totes les mesures per evitar la COVID-19.

Enguany ha estat un any difícil pels clubs, en el que els nedadors no han pogut entrenar com de costum; per aquest motiu en aquestes competicions no hi ha hagut puntuació, sinó que s’ha volgut valorar la participació fent que no hi hagi equip guanyador sinó que la Federació Catalana de Natació ha premiat a tots els participants amb una medalla.

Tots els nedadors van poder gaudir d’una divertida cloenda de la 62a edició de la Challenger David Moner a la Jonquera.