El Club Bàsquet Adepaf Figueres, el Club Bàsquet Albera-Peralada i el Bàsquet Castelló organitzen a principis de setembre la primera edició de Torneig Nord, que portarà alguns dels millors clubs i equips de bàsquet formatiu nacional i europeu a l’Alt Empordà. Barça, Penya, Valencia Basket, GEiEG UniGirona i l’Stella Azzurra de Roma són alguns dels participants en aquest certamen, que es farà els dies 3, 4, 5 i 10, 11, 12 de setembre i que comptarà amb dues categories: mini masculí, i infantil masculí i femení.

La cita serà doble, d’una banda, els dies 3, 4 i 5 de setembre, tindrà lloc el torneig de la categoria infantil (U14), i de l’altra, els dies 10, 11 i 12 de setembre, es disputarà la categoria mini (U12), tant en masculí com en femení.

El Torneig Nord comptarà amb tres seus, ja que Figueres, Peralada i Castelló d’Empúries s’alternaran en l’organització de partits i activitats d’aquesta cita inèdita a la comarca.

Per aquests tres pavellons passaran equips com el Barça, la Penya, el Valencia Basket, el Movistar Estudiantes, l’Stella Azzurra, el GEiEG UniGirona, el Femení Sant Adrià o l’SPAR Gran Canaria. No podia faltar, però, la participació de dos dels clubs amfitrions: l’Adepaf amb un mini, i l’UCAP (Unió de Clubs Adepaf Peralada) amb un infantil, respectivament.

L’Alt Empordà, doncs, serà durant dos caps de setmana consecutius un aparador de bàsquet de nivell, competició i diversió per a nens i nenes, pares i mares i simpatitzants del bàsquet en general.