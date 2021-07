La flama olímpica ja crema a Tòquio. La tennista japonesa Naomi Osaka ha estat l'encarregada d'encendre el peveter a l'Estadi Olímpic de la capital nipona durant la cerimònia d'inauguració dels Jocs, celebrada entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, hora catalana.

Osaka ha pujat per una escalinata que s'ha obert davant seu per encendre el peveter, en aquesta edició de forma esfèrica i dissenyat per Oki Sato, que es va inspirar en el sol per donar-li forma. L'estructura rodona s'ha obert per emular la forma d'una flor i ha estat llavors quan l'esportista ha fet passar la flama de la torxa que portava fins al peveter per donar per conclosa una cerimònia de quatre hores.

La tennista ha estat l'últim relleu d'una llarga llista de portadors (10.515 són les que han portat la torxa durant 121 a través del país). I a les mans d'Osaka hi ha arribat a través d'un grup de sis estudiants procedents de les prefectures d'Iwate, Miyagi i Fukushima, les més castigades pel desastre natural i nuclear de març de 2011 i la reconstrucció era originalment el tema central dels Jocs.

A ells se'ls ha unit també en els metres finals del recorregut dins de l'estadi l'atleta paralímpica Wakako Tsuchida, el doctor Hiroki Ohashi i la infermera Junko Kitagawa, en un homenatge al personal sanitari que des de fa gairebé dos anys es troba a la primera línia d'atenció de la pandèmia de covid-19.

També hi han participat llegendes vives del beisbol, com Shigeo Nagashima (85 anys) i Sadaharu Oh (81), que han recorregut amb esforç el seu tram, acompanyats per Hideki Matsui; i esportistes japonesos que han obtingut medalles en olimpíades anteriors.