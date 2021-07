El tècnic Moisés Hurtado (Badia del Vallès, 20 de febrer del 1981) va arribar a la Unió Esportiva Figueres just abans de començar la fase de permanència. Finalment, juntament amb Albert Moñino a la banqueta, van aconseguir salvar la Unió després d’una temporada estranya i renoven per un any més a Vilatenim.

Després de salvar l’equip en les últimes deu jornades de la fase de permanència a Tercera Divisió, el tècnic barceloní ha renovat amb la Unió una temporada més, on buscarà començar una pretemporada des de zero i impregnar el seu model de joc a Vilatenim sense emergències.

Ha pogut descansar gaire o encara continuen treballant en la planificació?

Encara estem actius. Marxaré de vacances uns dies, hem acumulat molt estrès i intensitat. Estem mirant coses, analitzant la temporada, planificant la que ve i seguint el mercat.

Quin final de temporada tan estrany, no?

Sí, no només al final. La pandèmia ha afectat i hem tingut moltes aturades i problemes. El nostre en particular ha estat una mica estrany pels recursos als despatxos, per una cosa o per l’altra. Al final, vam assolir l’objectiu, s’ha complert i ara toca analitzar el passat per seguir endavant i mirar cap al futur.

Quin canvi va implementar amb la seva arribada abans de començar la fase de permanència?

Vam intentar filar molt prim per no fer grans canvis que després ens poguessin perjudicar. Vam augmentar la intensitat i el ritme en els entrenaments. Ens va donar més benefici que altra cosa, vam anar alerta tàcticament. Ara tindrem més temps amb una pretemporada normal.

Ha hagut de viure aquesta temporada des de la grada per un tema burocràtic. Millor o pitjor que a peu de gespa?

Es viu malament a tot arreu (riu). Ens hi vam trobar, però ens hi vam adaptar tots. Li vam saber veure la part positiva i vaig poder veure els partits des de fora, amb perspectiva, tenint bona comunicació amb la banqueta. L’any que ve ja podré seure a la banqueta, i hi haurà públic, que és important.

Tenia un grapat d’ofertes sobre la taula i renova amb la Unió. Per què?

Tampoc hem escoltat gairebé res, la veritat. Vam acordar fer aquests deu últims partits abans de decidir sobre aquesta temporada. Em fixo molt en el que em transmeten les persones, crec que el club ha volgut apostar per mi i m’ha demostrat coherència i estima. Em sembla un club seriós, amb les seves virtuts i els seus defectes, i al final hi havia una bona sintonia com per donar-nos una nova oportunitat i seguir creixent junts. Hi ha un consens entre totes les parts de l’àrea esportiva i és important, també.

Sense emergències, canviarà completament l’equip que veurem amb temps per treballar des de zero?

L’equip que vam veure la temporada passada és diferent respecte al que podrem veure el curs vinent. Intentarem fer una plantilla competitiva. És veritat que ha baixat el pressupost i vindrà gent jove, però necessitem gana, il·lusió i jugadors veterans a la categoria. Intentarem trobar l’equilibri per seguir un model amb un equip agressiu, dinàmic, valent i descarat. Ho intentarem més enllà que la competició et pugui posar al teu lloc amb el pas de les jornades i les diferents circumstàncies.

La il·lusió guanya el pressupost en aquests temps?

Més enllà d’aquest any, si mires els pressupostos, no tenen una correlació directa amb la posició. Les ganes, la il·lusió i la gana compten molt, segons la meva pròpia experiència. Els pressupostos marquen diferències en moments puntuals, però la regularitat te la dona el conjunt.

Canviarà molt la plantilla i els seus noms propis?

Sincerament, no ho sabem. De canvis, n’hi haurà segur. Sempre hi ha gent que no continua, que marxa, que arriba. Tothom es busca la vida com pot en aquesta categoria, la veritat. Ens adaptarem al mercat, intentarem aprofitar les seves oportunitats. Sabem el que volem i treballarem per tenir la millor plantilla possible, equilibrada i compensada.

Quin objectiu es pot marcar per a aquest curs que ve com a tècnic i com a equip?

El meu objectiu és guanyar tots els partits i la lliga. És l’únic que es pot dir. No és una cosa real, nosaltres anem partit a partit, però hem de fer-ho tan bé com puguem. Volem tenir una identitat pròpia, vistosa, atractiva i que l’afició pugui gaudir amb el que veu al camp. Volem guanyar, ser sòlids i que puguem ser atrevits. Al final, creiem que és la manera més senzilla i eficaç per aconseguir la victòria. Volem estar el més amunt possible, dia rere dia, a la nostra manera.