El Girbau Vic TT i el Reus Ganxets Miró, a la Superdivisió femenina, i l'ASISA Borges Vall, a la masculina, afronten aquest proper cap de setmana el play-off al títol a la màxima categoria del tennis de taula. El play-off es jugarà a Antequera, dissabte i diumenge.

L'equip de la capital d'Osona, que presideix Enric Roca, està classificat directament per a les semifinals, mentre per l'altra banda del quadre el Reus Ganxets Miró s'enfrontarà al Santa Eulària d'Eivissa als quarts de final i si guanya es veurà les cares amb el potent UCAM Cartagena. El Girbau Vic s'enfrontarà en les semifinals al vencedor del duel entre l'Hujase Jaen i el Vidrio Service de Priego.

I a la Superdivisió masculina, l'ASISA Borges Vall jugarà contra el Murcia als quarts de final i en cas de victòria es veurà les cares contra el gran favorit, el CajaSur de Priego que dirigeix el sabadellenc Luís Calvo.

I en la lluita per la permanència i mantenir-se un any més a la màxima categoria, dos clubs catalans, el CER l'Escala i el Balaguer Piera Ecoceramica, s'ho juguen aquest proper dissabte a caixa o faixa. Per seguir a la Superdivisió masculina, els de l'Empordà s'enfronten a l'Hispalis andalús i a la femenina, les de la capital de la Noguera contra el Tecnigen Linares. El guanyador de l'eliminatòria manté la categoria i el perdedor baixa.