El pilot mexicà Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) ha aconseguit aquest diumenge una sorprenent victòria en la boja cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1, després que una inoportuna punxada de roda arruïnés la carrera del fins llavors líder Max Verstappen (Red Bull) i que Lewis Hamilton (Mercedes) desaprofités una molt bona oportunitat després d'una bandera vermella i una nova sortida. Els espanyols Fernando Alonso (Alpine) i Carlos Sainz (Ferrari) han acabat sisè i vuitè, respectivament.

Tot va saltar per l'aire en el circuit urbà de Bakú quan, mancant quatre voltes, una rebentada en el pneumàtic posterior esquerre en plena recta va provocar que Verstappen, que s'havia fet amb el lideratge de la prova a la volta 13, s'anés contra el mur i s'onegés la bandera vermella en pista. L'holandès va perdre tota opció d'aconseguir el seu tercer triomf del curs i defensar la primera posició del Mundial.

Direcció de Cursa va descartar rellançar els pilots darrere del cotxe de seguretat i tots els cotxes van tornar a la graella per afrontar una nova sortida i completar una única volta, que va obrir les opcions a tothom. No obstant això, Hamilton, que sortia segon després de Pérez, en lloc de ser conservador per lligar el lideratge va buscar avançar-lo i es va passar de frenada, acomiadant-se de les seves opcions i retornant l'alegria a un Verstappen que ho observava tot des de garatges.

"¡POLLITO LA QUE HAS LIADO!"



D'aquesta manera, 'Checo' va segellar la seva primera victòria amb Red Bull per davant de l'alemany Sebastian Vettel, que va donar el primer podi a Aston Martin, i del francès Pierre Gasly (AlphaTauri). Per primera vegada des del Gran Premi d'Àustria de 2018, els Mercedes es van quedar sense pujar al podi.