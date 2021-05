El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va visitar la seu figuerenca la setmana passada per a reunir-se amb clubs de la comarca.

Com valora la situació actual de la competició? Està satisfet?

Estàvem preocupants per saber si podríem començar. El sol fet de poder jugar és una gran satisfacció. Desitgem la normalitat ja, estic amoïnat perquè no ho hem pogut fer una temporada completa, només mitja volta, i això ens perjudica a tots.

La temporada que ve podrà començar amb total normalitat?

Nosaltres treballem amb la previsió d’una normalitat absoluta, crec que la vacuna ha ajudat molt.

I sobre els descensos d’aquesta temporada?

Hem pres el compromís d’intentar portar els no descensos de Primera Catalana a l’Assemblea. Veient que la temporada ha estat complicada, hi portarem els de Primera i Tercera Catalana. L’equip que hagi baixat, haurà baixat, però s’haurà d’aprovar en l’Assemblea i per la votació dels clubs, sabent el que comporta i la reestructuració que implica.

Què en pensa de l’aparició de l’ACFAC presidida per Javi Salamero?

Sempre dic que no vull perdre el temps parlant d’una persona que no coneix el món del futbol dins una estructura de club. Aquest senyor ha estat entrenador, però no sap res del que hi ha dins. Penso que estan molt mal assessorats per gent de dins que els han informat de coses que no són correctes. El dia de l’Assemblea es poden endur una sorpresa molt gran, quan destapem tot el que hem de destapar algú quedarà amb el cul a l’aire. Nosaltres hem de treballar pels nostres clubs, la gent es preocupa del futbol. Estem sempre en contacte amb els clubs i resoldre els problemes. Aquesta gent no en té ni idea de la situació actual dels clubs.

I sobre el futbol femení? Seguirant apostant-hi?

Seguirem amb la campanya Orgullosa, i l’hem allargat. Amb la pandèmia hem perdut jugadores, però volem seguir apostant-hi, hi creiem i volem fer feina. Un exemple és el Cabanes, començant des de la base, des de ben petites. El futbol no és ni masculí ni femení, és futbol.