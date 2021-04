El Reial Madrid rep el Chelsea amb la final de la Champions més a prop

Reial Madrid i Chelsea protagonitzaran aquesta nit un duel inèdit a la Lliga de Campions a només un esglaó de la desitjada final d'Istanbul. L'experiència juga a favor del conjunt madridista, en la seva novena semifinal en les últimes onze edicions del torneig, però alhora amb l'obligació de buscar solucions al seu poc poder ofensiu contra un equip molt treballat en defensa.

Mica en mica Zinedine Zidane va recuperant efectius però un dia més no tindrà la seva plantilla al complet a disposició. El capità, Sergio Ramos, continua fora de combat i serà baixa. Ferland Mendy també està descartat, com és el cas de Lucas Vázquez i Fede Valverde. En canvi, homes com Dani Carvajal, Raphael Varane o Eden Hazard ja estan en condicions de jugar i algun d'ells ho va fer aquest últim cap de setmana a casa amb el Betis. Per la seva banda, el Chelsea somia amb tornar a una final continental nou anys després de l'última vegada, en l'única ocasió que va ser capaç de guanyar el títol. L'equip ha millorat moltíssim des que se'n va fer càrrec l'alemany Thomas Tuchel, ha passat de ser un conjunt que solia encaixar sempre gols a un que gairebé no en rep i que sol deixar a zero la seva porteria.