Més polèmica per la suspensió del Terrassa-Girona B

Diumenge a la tarda a l'Olímpic de Terrassa s'hi havia de jugar el duel entre el conjunt egarenc i el Girona B de la fase d'ascens a Segona RFEF. El partit, però, va quedar suspès dissabte a la nit arran de la detecció, al migdia, d'un cas positiu per COVID-19 a la plantilla del filial. El club gironí, seguint el protocol, va comunicar el cas a la Federació Espanyola, que al mateix temps va notificar la suspensió del partit a la Federació Catalana. A partir d'aquí, la FCF va enviar la notificació electrònica als dos clubs i l'àrbitre dissabte a la nit. El partit s'ajornava.

La sorpresa va ser quan, diumenge al matí, el Terrassa anunciava que lluitarien «fins a les últimes conseqüències per defensar els nostres drets», cosa que podria passar per la presa d'accions legals segons Terrassa Digital, que tant la Federació com el Girona creuen que tindrien poc recorregut. Per això, els jugadors locals van saltar a l'Olímpic amb la música de l'himne de fons i alguns aficionats a l'estadi com si el partit s'hagués de disputar. Hi havia partit? No. El problema va ser que el Terrassa no va llegir el correu de la FCF fins diumenge al matí. El Girona, per contra, se'n va assabentar de seguida i fins i tot va fer una piulada anunciant la suspensió.

El xou a la gespa Olímpic va durar una mitja hora, temps que va voler deixar passar el Terrassa abans d'avisar la Policia Municipal perquè n'aixequés acta i quedés constància que ells s'havien presentat i el Girona B, no. Un dels arguments en què s'agafa el Terrassa és que el Girona s'havia endut jugadors del B per jugar a Oviedo. Tanmateix, tant Kébé com Terrats estan en dinàmica del primer, Arnau també, i Monjonell fa quinze dies que treballa únicament a les ordres de Francisco des que Bernardo es va lesionar. Gonpi havia de ser a Oviedo però es va quedar a casa. Ell sí que era contacte estret del positiu al filial.