Gabri descarta Soler i Escoruela per jugar una nova final a Eivissa

Una altra final, com totes les que falten a partir d'ara. L'Olot afronta aquest migdia al camp de la Peña Deportiva d'Eivissa un altre duel vital per mantenir-se en la nova Segona Divisió RFEF. I ho farà després de la inesperada ensopegada de diumenge passat al Municipal davant l'Oriola (1-3), que hagués pogut fer sortir el conjunt entrenat per Gabri Garcia de la zona de descens per primer cop aquesta temporada. Ja ho va explicar el tècnic barceloní en la prèvia: «Teníem moltes expectatives en el partit contra l'Oriola, ens hagués reforçat més en el que estàvem construint. Estem molt al límit, això està clar».

Els de la Garrotxa van arribar ahir al matí a Eivissa després d'agafar un vol ben aviat i van poder entrenar al Muncipal de Santa Eulàlia del Riu, on aquest migdia es disputarà el duel. Ho van fer sense Soler ni Escoruela, descartats per Gabri per al partit precisament en una jornada en què podia disposar de tota la plantilla. La novetat a la llista és el retorn del recuperat Barnils.

Un partit, el d'avui, que s'emetrà per IB3, que significarà el final de la primera volta d'aquesta segona fase. Un segon tram que és «molt igualat i això fa que encara tinguem possibilitats i esperances de sortir del descens», explicava Gabri, que després de moltes setmanes té tota la plantilla a la seva disposició. De fet, sumar els tres punts a Eivissa faria que els garrotxins empatessin a 27 amb els seus rivals, que ara mateix són líders -amb un partit pendent-. Els locals arriben al duel com a líders del grup i havent guanyat els dos primers partits d'aquesta fase davant el Prat (1-2) i l'Hospitalet. Però també afrontaran el partit d'avui després d'una setmana sense competir a causa que el partit al camp de l'Espanyol B de la setmana passada es va ajornar.