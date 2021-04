JP Morgan admet que va jutjar «malament» l'impacte de la Superlliga

El banc nord-americà JP Morgan, que havia de finançar la nova Superlliga de futbol, va reconèixer ahir que va «jutjar malament» la repercussió que tindria el naixement de la nova competició arreu del món i va prometre «aprendre» de l'experiència.

«Clarament jutgem malament com es veuria aquest acord al conjunt de la comunitat futbolística i com impactaria sobre ella en el futur. Aprendrem d'això», va dir un portaveu del banc. JP Morgan estava disposada a posar sobre la taula un préstec de 3.983.000 d'euros per iniciar la competició.

Els clubs de futbol implicats havien acordat, a canvi d'una injecció inicial de 3.525 milions d'euros, tornar gairebé 6.100 milions en 23 anys a JP Morgan, com informa el setmanari alemany Der Spiegel. Aquests eren els termes acordats pels 12 clubs fundadors -entre ells el Barça, l'Atlètic i el Reial Madrid- en el contracte marc de 167 pàgines de la Superlliga.