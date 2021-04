La Copa Amèrica coincidirà amb els partits de «play-off» d'ascens a Primera Divisió

Després que s'ajornessin els partits de classificació pel Mundial de Qatar 2022 previstes pel mes de març, la CONMEBOL va anunciar que la fase es reprendrà a principis de juny (dia 3 i 6). Serà ben bé abans del començament de la Copa Amèrica, que es jugarà enguany a partir del dia 13 després de la suspensió de l'any passat per la pandèmia. Tot plegat pot fer que si el Girona aconsegueix el bitllet per disputar la promoció d'ascens a Primera Divisió es pugui quedar sense Cristhian Stuani si l'Uruguai el convoca per jugar contra Paraguai i Veneçuela a la fase i per la Copa Amèrica. La competició regular de Segona A s'acaba el darrer cap de setmana de maig i els play-off es disputen al juny des del dia 1 fins al 19. Yoel Bárcenas també podria perdre's un hipotètic play-off perquè el Panamà té un partit de classificació pel Mundial, en el seu cas contra la República Dominicana el dia 8 de juny.