Una segona fase farcida d'entrebancs per al Llagostera

Una excel·lent primera part de la temporada va conduir el Llagostera a la fase per l'ascens a la Primera RFEF. Hi arribava amb 29 punts el millor coeficient dels set equips participants. Calia mantenir la mateixa velocitat de creuer, no abaixar la guàrdia i tancar aquesta segona meitat del calendari sent el primer o segon classificat. El problema han sigut els entrebancs. De tres jornades, l'equip d'Oriol Alsina només n'ha jugat una. En dues ocasions li ha tocat descansar. Perquè així ho mana el calendari, o per culpa de la pandèmia. A més, l'unic cop que ha pogut saltar a la gespa ho ha fet amb una derrota, de manera que aquell escenari que pintava tan bé ara se li ha complicat.

Els 29 punts continuen intactes. Primer, perquè el Llagostera va inaugurar la fase descansant. No va jugar mentre la resta de rivals ho feien. El cap de setmana següent, va caure al camp de l'Atlètic Llevant (2-1). I aquesta darrera jornada, no s'ha pogut enfrontar amb La Nucia per culpa d'un brot de covid-19 al vestidor del conjunt alacantí. Tots dos clubs implicats treballen, en consonància amb la Reial Federació Espanyola de Futbol, per trobar una nova data. El Llagostera, que actuarà com a local, ha proposat que el partit s'acabi jugant el dimecres de la setmana vinent, dia 28 d'abril. No hi ha res tancat i resta a l'espera del vistiplau de l'organisme i també de La Nucia.

A tot això, s'han perdut posicions a la classificació del grup 3D. Ara el Llagostera és cinquè, amb 29 punts i un coeficient d'1.38. Al damunt hi té el Badalona, quart, i el Lleida Esportiu, tercer. Ara mateix, el primer dels dos equips que pujaria directament a Primera RFEF seria l'Hèrcules. El conjunt d'Alacant és segon amb 30 punts i un promig d'1.43. Precisament, el rival dels d'Oriol Alsina aquest proper cap de setmana. Perquè si no passa res estrany, es tornarà a jugar. Punts més que importants els que hi haurà en joc al Rico Pérez. De guanyar, es faria un pas de gegant per reactivar les opcions d'ascens, encara intactes però que han anat perdent força per culpa d'una segona fase farcida d'entrebancs.