El Xon's Rem Empuriabrava torna a la competició

Aquest diumenge 25 d'abril tindrà lloc la regata de llaüt mediterrani al Canal Olímpic de Castelldefels. El Xon's Empuriabrava hi participarà en la categoria veterà masculí i veterà femení.

La Federació Catalana de Rem, tenint en compte la situació sanitària actual, ha proposat un calendari de regates de banc fix amb dues úniques competicions: 25 d'abril, amb la regata a Castelldefels, i el 9 de maig, amb el Campionat de Catalunya, a Banyoles, totes dues amb la modalitat de llaüt. Aquestes dues regates són classificatòries per al Campionat d'Espanya, i per aquest motiu es té el permís per celebrar-les.