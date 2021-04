Márquez reapareix amb una declaració d'intencions

Durant nou mesos es va estar de baixa per lesió Marc Márquez, la gran atracció del Gran Premi de Portugal, que va quedar ahir inaugurat amb la primera jornada d'entrenaments lliures. El de Cervera va ser un dels protagonistes. No va marcar el millor temps, això va ser per a l'italià de Ducati Francesco Bagnaia, però sí que va sorprendre amb un excel·lent rendiment, sent el sisè més ràpid a una mica menys de mig segon del líder.

Ja prometia la sessió del matí, amb el rosinc Maverick Viñales comandant i el propi Márquez fent la volta ràpida i salvant una excel·lent tercera plaça. Les coses van canviar a la tarda. Va ser quan Bagnaia va reaccionar i va marcar el millor registre del dia. 1:39.866 per l'italià. Quartararo va ser segon, a tres dècimes. El seguirien Joan Mir, Àlex Rins i Jack Miller. Just al darrere va treure el cap Márquez amb una més que meritòria sisena posició en el seu primer dia de nou a les pistes. Va superar fins i tot Maverick Viñales, que es va haver de conformar amb el setè millor temps. Més enrere apareixien Johann Zarko, Miguel Oliveira i un Takaaki Nakaga que va remuntar posicions tot i patir una forta caiguda.

En Moto2, els entrenaments els va dominar de principi a fi Joe Roberts, amb avantatge de tres dècimes respecte Raúl Fernández. Aarón Canet va ser tercer, l'ara líder del Mundial de la categoria, Sam Lowes, setè. I el gironí Albert Arenas, vuitè.