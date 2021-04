El Barça s'apunta la Lliga guanyant per tercer cop al Puigcerdà

El Puigcerdà no va poder revalidar el títol de lliga d'hoquei gel després de caure per la via ràpida davant el Barça en un global de 0-3. Els blaugrana ja tenien molt encarat el campionat després de guanyar els dos primers partits de la sèrie a la Ciutat Comtal i ahir van sentenciar guanyant a la Cerdanya (2-4). Els groc-i-negre van tenir molt complicat forçar el quart partit, ja que al final del segon període el resultat era de 0-3 pels visitants.