Laprovittola dinamita la revifalla d'un Barça fluix i superat pel Reial Madrid

El Barça es va ennuegar al Palau, superat per un Reial Madrid segur en defensa i encertat des del perímetre (15 de 34 triples). Però malgrat la irregular actuació, el conjunt blaugrana gairebé remunta un marcador advers. Va ser capaç d'eixugar 9 punts de diferència en l'últim minut, posant-se fins i tot per davant abans que Laprovittola, amb un 2+1, donés la victòria als de Laso a quatre segons del final.

En el retorn a la Lliga Endesa de Pau Gasol, que es va quedar sense anotar en els 8 minuts que va jugar, el conjunt blanc es va mostrar molt sòlid i, amb tres victòries més que l'equip català, va fer un pas gairebé definitiu per acabar la primera fase com a líder. El Barça, incòmode i sense encert des del perímetre, va sobreviure de la mà d'espurnes de Higgins i Calathes, però el ritme del partit el va dominar el conjunt visitant després dels deu primers minuts (15-20). Una dinàmica que es va mantenir en el segon acte. El Reial Madrid va trobar en els triples de Rudy Fernández i Vukcevic el parcial que li faltava (0-11) per deixar atordit el seu rival (22-36, min.16).

El Barça es va retrobar amb la defensa en tornar del descans. Pressió i rebot hi van ajudar. Però en l'últim quart, reacció de llibre dels blancs, que semblava que ho deixaven tot sentenciat. Nou punts amunt a manca de 40 segons. Va ser llavors quan el partit va embogir i el conjunt blaugrana, de la mà d'Higgins i un triple de Mirotic a deu segons del final, es va posar per davant del Reial Madrid (85-84). No li va tremolar el pols a Laprovittola, que va creuar el camp per forçar un 2+1 i sentenciar el matx.