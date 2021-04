L'estrena de Moisés Hurtado a la banqueta del Figueres pot arribar en el millor moment. En aquell instant on l'equip necessita un canvi per treure la temporada endavant. A domicili, com Banyoles i Peralada, els alt-empordanesos viatgen fins a Valls per jugar el primer partit de la nova fase. Tant Valls com Figueres estan situats a la part mitja de la classificació separats per només quatre punts. Els gironins en tenen 21, i els tarragonins, 17.