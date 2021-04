Espolla i Vilafant posen veu a l'autisme amb un gest solidari

Els equips de quarta catalana del C. E. Espolla i el Vilafant F.C., juntament amb l'Associació TEA Alt Empordà, amb motiu del Dia Mundial de conscienciació de l'Autisme, han sortit al camp amb una pancarta per donar-li veu. Els dos equips s'han fotografiat amb una pancarta reivindicativa abans de començar el partit. El resultat ha estat d'1-1, amb gols aconseuits des del punt de penal marcats per Xicu del Vilafant i Moha el Moussaoui de l'Espolla.

Aquest gest ha estat aplaudit per tothom qui era present en el camp i ha comptat amb l'agraïment de l'Assciació TEA Alt empordà per la implicació dels dos clubs en aquest gest solidari.

La pandèmia per la Covid-19 ha posat al descobert i agreujat les flagrants desigualtats arreu del món, especialment en la distribució dels ingressos i la riquesa, l'accés a l'atenció sanitària, la protecció davant la llei i la inclusió política. Les persones amb autisme s'han enfrontat durant molt de temps a moltes d'aquestes desigualtats, i la pandèmia no ha fet més que alimentar-les. El problema ve donat per les ja conegudes pràctiques de contractació discriminatòries i entorns laborals que suposen grans obstacles per a les persones amb autisme. Tot això ha contribuït a l'atur o a una greu situació de subocupació d'una gran majoria d'adults amb trastorns de l'espectre autista. El Dia mundial reivindica solucions per aquesta situació discriminatòria.