Espanya recupera Gerard Moreno tot buscant la reacció contra la dèbil Kosovo

La Cartuja de Sevilla tornarà a acollir la selecció espanyola després que es convertís en l'escenari d'un dels millors partits amb Luis Enrique a la banqueta, el qual va disputar fa quatre mesos i mig a la Lliga de Nacions per escombrar Alemanya amb un resultat contundent: 6-0. Un bon record amb el qual afrontar el partit d'aquest vespre davant Kosovo i reactivar la il·lusió després dels dubtes generats davant Grècia (1-1) i Geòrgia (1-2).

L'equip espanyol torna a enfrontar-se a una selecció amb molt menys currículum, fins al punt que és la primera vegada que es veuen les cares en la història. A més ho fa amb un rerefons polític perquè aquest combinat balcànic representa un país que no és reconegut per Espanya. Els de Luis Enrique, aliens a aquest assumpte, van tornar dilluns de Geòrgia i van treballar a la tarda a l'estadi Benito Villamarín, on es va veure que el golejador del Vila-real Gerard Moreno, absent en les dues primeres cites per un problema muscular, està en condicions de jugar i rellevar així Álvaro Morata. Serà la principal novetat en una convocatòria on també torna Sergio Ramos, absent contra Geòrgia per culpa d'un contratemps al genoll. A Kosovo hi destaca l'absència d'Aro Muric, el que va ser porter del Girona, expulsat de la concentració fa pocs dies per entrenar-se amb ressaca.