Verstappen fa la primera «pole» de l'any

El pilot holandès Max Verstappen (Red Bull) va marcar el millor temps en la primera sessió de qualificació de la temporada del Mundial de Fórmula 1 i avui sortirà primer en el Gran Premi de Bahrain. Per la seva banda, Carlos Sainz, en el seu debut amb Ferrari, i Fernando Alonso (Alpine), en el seu retorn a la Fórmula un sortiran vuitè i novè, respectivament.

Verstappen li va prendre la posició de privilegi a Lewis Hamilton (Mercedes), dominador de l'anterior campionat, que es va haver de conformar amb la segona posició. L'holandès va ser l'únic pilot a baixar de l'1:29 (1:28:997) i va fer el millor registre de la tanda de qualificació gairebé quatre dècimes per davant del britànic (1:29-385). Ja lluny dels dos primers va classificar l'altre Mercedes, el de Valtteri Bottas, a gairebé sis dècimes de Verstappen. El finlandès compartirà línia de graella amb el Ferrari de Charles Leclerc, que va guanyar la partida al nouvingut a l'escuderia, Carlos Sainz, que només va poder ser vuitè tot i haver acabat la Q2 amb el millor temps. Al darrere del madrileny, l'altre espanyol, Fernando Alonso que, com gairebé sempre, està per damunt de les prestacions que li ofereix el seu cotxe i ahir va sorprendre classificant-se per la Q3 i acabant en novena posició. Això si, tant Sainz com Alonso van marcar un registre que estava força lluny del poleman, a més d'un segon i dues dècimes.

La carrera d'avui (17h, DAZN) ens presentarà la primera batalla entre Mercedes i Red Bull que, a priori, són les dues escudaries que han de dominar el Mundial. Hamilton, ha guanyat en les dues últimes cites a Sahkir i es podria convertir en el pilot amb més victòries en aquest circuit si aconsegueix guanyar.