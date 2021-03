Núria Pau revalida el títol de campiona estatal d'eslàlom

Temporada gairebé perfecta per a Núria Pau. La millor de la seva carrera esportiva. L'esquiadora de Ribes de Freses va posar-hi ahir la cirereta. En els campionats d'Espanya celebrats a Espot, va aconseguir la medalla d'or en la categoria d'eslàlol especial. Una notícia més que positiva, sobretot perquè el dia abans s'havia quedat sense opcions de ser campiona en l'eslàlom gegant en caure. Dues bones mànigues i un millor resultat, per revalidar el títol i seguir augmentant així el seu palmarès. «Més aviat esperava guanyar el gegant, però una victòria així sempre és important. Revalidar el títol és positiu. A més, feia dies que no competia en eslàlom però m'han sortit dues mànigues prou bones per guanyar», declarava Pau a Catalunya Ràdio.

L'enèsim bon resultat dels últims mesos, els millors de l'esquiadora gironina. Núria Pau no només torna a ser campiona d´Espanya d'eslàlom especial, sinó que també va ser capaç d'apuntar-se una més que meritòria vuitena plaça en una prova de la Copa d'Europa, a Andalo, on va ser la més ràpida de la segona màniga. També va classificar-se pels Mundials disputats a Cortina d'Ampezzo, sent un dels millors 30 temps de la primera màniga. I en la majoria de les Copes d'Europa que ha disputat, ha acabat en el top 30.