L'Espanyol passa per sobre del Logronyès i retorna a la segona posició

Després de tres empats i un sotrac en una temporada espectacular, l'Espanyol torna a somriure. Ahir a l'RCDE Stadium, van tornar a oferir la millor versió contra un Logronyès que s'enfonsa. Els de la Rioja porten 10 partits sense guanyar. La darrera victòria la van aconseguir el dos de gener quan van vèncer el Mirandés a casa per 2-1. L'Espanyol coneixia la fragilitat del Logronyès i en va tenir suficient amb sis bons minuts per decidir i sentenciar el partit i així emportar-se uns valuosos tres punts. Embarba, Puado i Pedrosa van ser els golejadors per posar el 3-0 en el marcador en un obrir i tancar d'ulls, entre els minuts 20 i 26. A la segona meitat Dimata va fer el 4-0 final. Aquest triomf dels barcelonins fa que hagin dormit en la segona posició a l'espera del resultat de l'Almeria.