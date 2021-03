Els Jocs Olímpics de Tòkio no rebran espectadors de fora del Japó

L'organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòkio 2020 van anunciar que l'esdeveniment olímpic es desenvoluparà sense presència d'espectadors de fora del Japó com a mesura per contenir la propagació de la pandèmia de la covid-19. La decisió va ser confirmada per la ministra nipona dels Jocs, Tamayo Marukawa, quan va acabar la reunió amb els presidents del comitè organitzador de Tòkio 2020. El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha acceptat la desició.