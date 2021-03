Montilivi: un premi merescut i il·lusionant

La primera vegada del femení a l'estadi. L'equip d'Eduard Sanmartín complirà una «fita històrica» el dia que l'afició blanc-i-vermella retorna a l'estadi. «Per elles és un somni, que esperaven des de fa temps fer realitat», diu el tècnic

Un somni, una fita, un repte o un dia per a la història, que cal seguir escrivint. El Girona femení jugarà demà el seu primer partit a Montilivi (16 h), en la jornada que l'estadi reobre les portes a l'afició blanc-i-vermella després de més d'un any de partits a porta tancada per culpa del coronavirus. El club va posar les entrades per la visita del Saragossa B a disposició dels socis i, de moment, ja hi ha mig miler d'espectadors assegurats. Els que no les hagin reservat dins del termini, les podran agafar demà mateix a les taquilles fins a exhaurir existències (1.000).

Fa tot just dos anys enrere, les futbolistes gironines Mar Vergés i Olga Ortiz confessaven en aquest diari que «el nostre somni és que el Girona femení també ompli Montilivi». Dues temporades després i amb un canvi notable de categoria inclòs amb la Primera Nacional -en aquella època l'equip lluitava per ascendir a Primera Divisió catalana-, les seves paraules són una realitat. Encara que malauradament Vergés haurà de viure-ho des de fora del terreny de joc arran d'una lesió al genoll que li porta fent la guitza durant tota la temporada i Ortiz ja no forma part del sènior. Per a l'entrenador Eduard Sanmartín la baixa de la capitana és «molt sensible» perquè «li feia moltíssima il·lusió jugar aquest partit». «És una de les jugadores més involucrades amb el futbol femení a Girona i ha estat en totes les categories des que és al club. Fa molt temps que esperava aquest dia», afegeix.

Vergés no jugarà, però serà al camp per fer costat al seu equip en el que ha de ser «una fita històrica». «No m'ho hagués imaginat mai. És un repte que tenia per al futur i no l'esperava tan aviat. És un orgull poder jugar a Montilivi, sobretot amb el retorn del públic, i espero que es pugui repetir més vegades», diu Paula López. La jugadora de Premià de Dalt ha aterrat aquesta temporada al Girona després d'una experiència futbolística a Alemanya i assegura que «quan vaig rebre la trucada d'en Joan Carles Sánchez, el coordinador del femení, no m'ho vaig pensar dues vegades». Amb 20 anys, López s'està guanyant galons al conjunt blanc-i-vermell que lluita per la permanència. Les gironines necessiten tres punts per sortir de la zona del descens i confien que el suport del mig miler d'aficionats les ajudi a segellar la victòria contra el Saragossa B: «Saber que tindrem públic ens reomple més l'orgull i ens fa estar més motivades. Volem fer petit el rival, menjar-nos-les i aconseguir el nostre objectiu».

L'entrenador, que també s'estrenarà a la banqueta de Montilivi, destaca que «des que vam tenir coneixement que hi jugaríem, totes les noies estan amb una il·lusió desbordant». «He hagut de fer d'apaivagador perquè estan pels núvols. Per elles és un somni, que esperaven des de fa temps, fet realitat. Per mi serà especial per l'escenari, però estic més content per elles que no pas per mi perquè s'ho mereixen. El futbol femení dona un pas endavant a partir d'aquest partit. Tindrà visibilitat i tothom podrà veure que el futbol femení a Girona ha crescut. La gent mereix gaudir del que fan les jugadores. Tenen l'oportunitat de demostrar tot el treball que hi ha al darrere des fa anys. Serà com un aparador davant moltíssima gent», assegura Sanmartín.

El tècnic alerta que «els nervis» podrien jugar-los una mala passada, tenint en compte que bona part de la plantilla és jove. «Hem de sortir a jugar el nostre futbol i aprofitar el caliu de l'afició per contrarestar un rival que ve de perdre contra el líder però que ofereix un joc alegre amb jugadores de nivell», comenta. El primer cop a Montilivi i el retorn de l'afició han de sumar a favor d'un Girona que lluita per la permanència.