Laporta presideix una junta de 19 membres amb la novetat d'Eduard Romeu

El nou president del FC Barcelona, Joan Laporta, lidera a partir d'aquest dimecres, després de la presa de possessió del càrrec, una junta directiva integrada per 19 membres, amb Elena Fort com l'única dona i amb la novetat d'Eduard Romeu, garant de l'aval econòmic que l'equip de Laporta ha negociat fins l'últim moment.

Laporta va presentar en el seu moment un equip de 15 possibles directius, i finalment seran 18 els membres que, juntament amb ell com a president, formaran una junta directiva de 19 persones. Entre ells, els cinc que ja van ser directius en algun moment durant el seu mandat del 2003 al 2010, com Rafa Yuste, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Josep Cubells i Elena Fort, que a més és l'única dona.

També compta amb gent que li va donar suport en la candidatura del 2015, els penúltims comicis en els quals Joan Laporta va perdre contra Josep Maria Bartomeu, com l'empresari Miquel Camps o l'advocat i soci de bufet Xavier Puig.

Finalment, cares noves com Antonio Escudero, que va ser president del Girona FC durant quatre anys, o Jordi Llauradó, fill de l'exvicepresident durant el mandat de Joan Gaspart Jaume Llauradó. Completen l'equip Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Joan Solé, Juli Guiu, Ferran Olivé, Àngel Riudalbas, Joan Soler i Eduard Romeu.

Una junta directiva en la qual no hi ha l'ex-director general de CaixaBank Jaume Giró, que havia de ser el vicepresident econòmic i ha estat el garant del programa de l'àrea econòmica durant la campanya. Per motius personals i laborals, va deixar el projecte el cap de setmana.

Una sortida que ha propiciat que Joan Laporta hagi hagut de buscar més companys d'aventura per poder avalar el 15 per cent del pressupost, els 124,6 milions d'euros que en aquest cas marquen els Estatuts del club, abans de poder prendre possessió del càrrec.

Fruit d'aquestes negociacions s'incorpora Eduard Romeu, vicepresident de l'empresa Audax Renovables, el president de la qual, José Elías, ha contribuït a l'aval i que, en vista de la impossibilitat d'entrar a la Junta Directiva perquè no compleix la condició d'antiguitat com a soci del club, ha col·locat la seva mà dreta al costat de Laporta.

També es confirma la presència de l'empresari de Vilafranca del Penedès (Barcelona) Joan Soler, president del FC Vilafranca. Un cas curiós perquè havia de ser el vicepresident esportiu del club en la precandidatura de Jordi Farré, però no va passar el tall de les signatures per ser candidat. Soler, no obstant això, s'enrola en la junta de Laporta.