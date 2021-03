L'Olot visita el Lleida sense Del Campo i resignat a fer la fase per la permanència

El relleu a la banqueta de Gabri Garcia per Raúl Garrido no ha donat els fruits esperats i l'equip continua cuer de la classificació. La derrota contra l'Hopsitalet del cap de setmana passat va fer que el pessimisme envaís l'entorn del club garrotxí. Es va perdre una batalla molt important i, segurament, la més curta per assegurar la permanència. Ara bé, l'Olot no està mort ni ha baixat de categoria. Tocarà jugar la fase per la salvació, sí, i tant Gabri com el vestidor ho tenen assumit. És per això que, per arribar-hi amb les màximes garanties possibles, cal sumar tants punts com sigui possible en aquestes tres darreres jornades. Començant per avui contra el Lleida, continuant pel cap de setmana que ve en el derbi davant el Llagostera i acabant en l'últim partit amb l'Espanyol B. Tres rivals que tenen aspiracions més altes però que si s'equivoquen gaire poden haver de competir, amb els garrotxins, per salvar la categoria en la segona fase.

«Hem de ser realistes i assumir que farem la fase de permanència. Hem de sumar el màxim de punts», diu Gabri. El tècnic de Sallent és conscient que la seva arribada no ha suposat el revulsiu esperat. «No hem pogut fer reaccionar l'equip com m'hauria agradat i continuem gairebé en la mateixa situació«, diu. Per avui, l'exentrenador de l'Andorra té la important baixa de Pedro Del Campo, lesionat. Per contra, recupera Kilian Grant i Álvaro Salinas, mentre que Carles Mas també podria estar a punt. Per la seva banda, el Lleida arriba a la cita tocat després de quatre derrotes en cinc jornades que li han fet perdre totes les opcions de lluitar per pujar a Segona A. Un mal resultat contra els olotins podria, fins i tot, fer perillar la continuïtat del tècnic Molo.