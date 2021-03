Últim tren per a Figueres i Peralada per fugir del grup de la permanència

El futur més immediat es comença a concretar per als quatre representants gironins que competeixen actualment a la Tercera Divisió. Més clar per a Girona B i Banyoles, amb realitats del tot diferents. Incert en el cas del Peralada i del Figueres. Si el filial blanc-i-vermell és segon amb 32 punts i ho té bastant bé per formar part del grup d'ascens (els tres primers classificats) i competir així a la segona fase per pujar, els del Pla de l'Estany, cuers amb 12 punts al sarró, ja saben que el seu és el grup de la permanència i que salvació passarà per sortir vius del segon tram del campionat. Just aquí és on no volen caure ni Peralada ni tampoc Figueres. Els empordanesos, però, ara mateix es troben en una situació delicada i necessiten agafar l'últim tren, i dependre també dels resultats de tercers, per poder atrapar la sisena posició, cosa que es tradueix en la disputa de la fase de play-off, que ve acompanyada de la permanència.

El destí del setè a l'onzè està clar: jugar per salvar-se i formar part d'aquesta manera de la flamant Tercera RFEF o, en canvi, per acabar baixant a Primera Catalana. Els cinc últims de cada subrup es veuran les cares en una fase de deu jornades. D'aquests deu equips, fins a sis perdran la categoria i només seran quatre els que salvaran el coll. El Peralada és ara mateix setè amb 21 punts, a quatre del sisè. Ha d'enfrontar-se al líder Cerdanyola del Vallès, Figueres i Vilassar de Mar. Els de Vilatenim ho tenen una mica més pelut. Són novens amb 18 punts, a set de l'objectiu quan en queden nou en joc. A banda del derbi amb el Peralada, també jugaran contra Banyoles i Sant Andreu, ara en el sisè lloc.