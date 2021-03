El davanter Jonatan Soriano, presentat ahir com a nou davanter del Castelló per al que resta de temporada, va assegurar que va accedir a fitxar per l'entitat castellonenca perquè confia «molt» tant en el club com en la plantilla de futbolistes. El davanter català, ex-Girona, reforça el quadre de Juan Carlos Garrido amb la mirada fixada en la permanència a Segona Divisió i en una categoria en la qual va ser màxim golejador en la temporada 2010/11.