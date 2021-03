Nova secció de rem a l'Escala

La nova secció de rem del Club Nàutic l'Escala és una realitat. Diumenge passat, es va poder celebrar, a les instal·lacions del club, una jornada de portes obertes i presentació de la nova disciplina, una posada de llarg que va comptar amb una trentena de participants.

Els assistents van poder gaudir de bateigs de mar en stand up paddle, caiac i rem de mar, a més de poder provar el simulador de stand up paddle i l'ergòmetre disponible al Club. Tots els ingredients per tal de descobrir el rem, un esport a l'aire lliure, molt complet i apte per gaudir-ne tot l'any. Unes activitats que compten amb totes les mesures i els protocols de seguretat en temps de pandèmia. Enric Vicens, tècnic responsable de la secció, explicava que l'objectiu de la jornada era que «la gent s'animés a remar, ja que és un esport molt xulo en les seves modalitats de rem de mar, caiac i stand up paddle».

La nova secció neix amb la finalitat de promocionar la pràctica esportiva del rem. Ofereix un calendari d'activitats que inclou trobades, competicions, xerrades i molt més per tal que els usuaris puguin gaudir del rem de mar, el caiac i el stand up paddle durant tot l'any i compartir experiències amb altres aficionats a aquest esport.

Totes les seves propostes són obertes tant per a persones que disposen d'embarcació pròpia com per a les que no, a les quals s'ofereix la possibilitat del lloguer. Tal com explica Vicens, «qualsevol mena de persona pot venir introduir-se en aquest món, que és obert a tothom i fàcil d'aprendre».

Un calendari a tenir en compte

El rem és una de les disciplines que s'incorpora, enguany, a les seccions esportives del Club Nàutic l'Escala. El pròxim 27 de març, l'entitat donarà a conèixer la segona, la destinada als amants de les activitats subaquàtiques com l'snorkel, el submarinisme o la fotografia submarina. En el marc de la seva missió de fomentar la pràctica de l'esport, les seccions del Club són espais on gaudir-ne i que els seus usuaris puguin compartir, aprendre i ensenyar.