El Garatge Plana Girona surt escaldat del Palau

Després d'un inici d'any molt bo, sumant tres victòries en tres partits, el Garatge Plana Girona ha perdut la bona dinàmica i només ha sumat un punt dels últims 12 en joc. Un punt, el de dimecres a casa davant el Calafell (2-2) que els va fer classificar per la Copa del Rei, però ahir l'equip entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat va tornar a ensopegar, aquesta vegada de forma previsible, a la pista del Barça. Però ho va fer caient golejat per 9-1.

Els blanc-i-vermells van aguantar 20 minuts davant el líder de l'OK Lliga, però al final van acabar golejats sense contemplacions. Xevi Gurri, en els 17 minuts, igualava el partit (1-1), però en el tram final de la primera meitat els blaugrana van posar una marxa més i ja van arribar al descans amb un avantatge força considerable (4-1). I en la represa, els visitants ja no van tenir res a fer. El potencial dels locals va ser superior en tot moment i van anar caient més gols fins que el duel va quedar sentenciat quan encara faltava un quart d'hora per acabar (7-1). Els dos últims gols del Barça en el tram final encara van deixar més clara la seva superioritat en la segona meitat.