Vila-real i Granada, a vuitens de final de la Lliga Europa

El Vila-real i el Granada es van classificar ahir per als vuitens de final de la Lliga Europa en superar en les seves eliminatòries el Salzburg i el Nàpols, respectivament. El Granada va fer valer el seu bon resultat de l'anada tot i la derrota a l'estadi Diego Armando Maradona (2-1), mentre que el Vila-real va tornar a superar l'equip austríac, aquest cop al seu estadi (2-1). Per part seva, la Reial Societat va quedar eliminada en empatar a l'estadi del Manchester United (0-0) en un partit sense història per la contundent derrota de l'anada (0-4).