El València posa a prova l'Uni sense Gray

La irrupció amb força, i butxaca, del València ara fa tres temporades ha afegit competència i emoció a una Lliga Femenina dominada els darrers temps per Perfumerías Avenida i Uni Girona. El conjunt valencià, amb una plantilla de luxe farcida de jugadores determinants, és un dels dos equips que s'ha imposat a l'Spar Girona aquesta temporada a la Lliga Femenina (58-65 a Fontajau). Avui, però, a la Fonteta (19.00), serà una història ben diferent. L'Uni hi arriba molt canviat respecte al partit de la primera volta, sobretot a la banqueta, on Alfred Julbe ha rellevat Èric Surís. El tècnic badaloní tindrà la baixa sensible de Chelsea Gray, que encara no està recuperada, per un partit que pot ser clau per definir els primers llocs de la classificació. L'Uni arriba a la cita amb dos partits més que les valencianes, que si guanyen, igualarien les gironines a la taula. Per tot plegat serà un duel de la màxima entre dos equips que arriben a la cita després d'haver sumat deu victòries consecutives a la Lliga.

«En els últims tres mesos s'ha canviat molt. Ara som millors. Haurem de provar tot el que podem i fer-ho servir», assenyala Julia Reisingerova. La txeca va defensar la samarreta del València la temporada passada i té «moltes ganes» de tornar a veure «companyes i tècnics» amb qui va compartir vestidor. «Serà un partit diferent», reconeix. En aquest sentit, Reisingerova admet que el València és «un equip molt bo, del top3 de la Lliga» i subratlla la «dificultat» del partit.

La baixa de Gray no serà l'única que tindrà l'Uni avui. I és que com que es tracta d'un partit de la primera volta ajornat, tampoc hi podrà ser Clàudia del Moral, que llavors no estava inscrita. « És una baixa important perquè (Gray) fa molts de punts i a més a més defensa molt bé».