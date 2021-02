La Unió perd contra el Vilassar de Mar a domicili (2-1)

La Unió Esportiva Figueres ha perdut avui al migdia (2-1) al camp de la UE Vilassar de Mar i s'allunya de la promoció d'ascens. Els unionistes han vist com el pal evitava, en dues ocasions, l'empat a la recta final en un enfrontament on els maresmencs s'han avançat dos cops en el marcador amb dues accions prèvies protestades pels blanc-i-blaus. Ousman havia col·locat l'1-1 abans del descans, però a la represa el Vilassar, tercer classificat, ha situat el 2-1 al minut 50.

El Figueres recuperava en aquest partit Coto, Bastidas i Tarrenchs després d'uns partits lesionats, però perdia Ayala, per sanció, i Marc Bech, per lesió. El partit al Xevi Ramon l'ha començat endollat l'equip altempordanès i Dani Gómez, que s'estrenava com a titular, ha fregat el gol. Ousman, Torres i Pepu també s'hi han aproximat mentre que el darrere Andrés aturava un parell de xuts sense problemes. El partit s'ha animat a la recta final del primer temps amb dos gols consecutius: l'1-0 de Víctor Granero i l'1-1 d'Ousman –havia perdonat poc abans- després d'afusellar el porter Roman gràcies a una passada de Pepu.

A la represa, els de Javi Salamero han tornat a rebre un cop i al minut 50 el mateix Granero ha batut, amb el cap, Andrés. Igual que en el primer gol, els figuerencs han reclamat una falta en l'acció prèvia. En els últims instants la Unió ho ha provat amb insistència amb accions d'Ivan Vidal i dos pals de Coto i Medina que els han impedit sumar un punt.

Salamero ha explicat al final de l'enfrontament que "no hem fet un partit per sortir derrotats. Dues accions puntuals no ben gestionades per l'àrbitra ens han deixat fora del partit. Teníem el partit controlat i generàvem més ocasions que mai".

El Figueres acabarà la jornada 8è i en el proper partit rebrà el Sants, el diumenge dia 28 (12 h) a Vilatenim.