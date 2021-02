El Barça fia les seves opcions contra el PSG al bon moment de Messi

Malgrat haver eliminat el Paris Saint-Germain les últimes tres vegades que l'equip francès es va creuar en el seu camí en la Lliga de Campions, el Barcelona arribava aquesta vegada a la cita sense ser favorit, però el gran moment de Lionel Messi i la lesió de Neymar da Silva, que es perd l'anada, podrien haver invertit la tendència d'una eliminatòria de vuitens de final que obre el teló aquesta nit (21.00 hores) al Camp Nou.

I és que aquest Barça torna a carburar al ritme de l'astre argentí, que ha començat a golejar i a assistir com en els seus millors temps. La seva última exhibició, el 5-1 davant l'Alabès en l'últim partit de Lliga, on Messi va assistir i també va marcar per partida doble. Davant el conjunt basc, el tècnic del Barcelona, el neerlandès Ronald Koeman, va donar descans a Jordi Alba, Pedri i Dembélé, pensant en el PSG. Els tres seran titulars en un onze on els problemes tornaran a estar en la línia defensiva.

El tècnic del Barcelona té lesionat el central uruguaià Ronald Araujo. Gerard Piqué ja torna a entrenar amb el grup, però surt d'una lesió que l'ha obligat a estar aturat durant tres mesos i sembla molt poc probable que pugui ser titular. El fluix estat de forma del francès Samuel Umtiti deixa el també gal Clement Lenglet i el del planter Óscar Mingueza com les opcions més fiables per ocupar l'eix de la saga. Jordi Alba és insubstituïble en el lateral esquerre, mentre que per al lateral dret Koeman haurà de decidir entre Sergiño Dest, que porta setmanes entrant i sortint de les convocatòries per uns problemes musculars, i Junior Firpo per jugar a cama canviada.

La resta de l'equip serà el de gala i amb el qual aquest Barça ha agafat la velocitat de creuer, amb Sergio Busquets, De Jong i Pedri al centre del camp, i Messi liderant l'ofensiva al costat dels francesos Griezmann i Dembélé. Ansu Fati, Coutinho i Sergi Roberto també segueixen sent baixa per lesió.

L'objectiu, aprofitar la inèrcia golejadora d'un Barça que ha començat ja a veure porta amb facilitat i no repetir els errors defensius que estan perjudicant l'equip i que davant el letal PSG, i més a casa, deixarien l'eliminatòria en una situació bastant perillosa.

Per la seva banda, el conjunt visitant, que encara no ha oblidat la seva última eliminació amb el famós 6-1 que culminava una remuntada històrica del Barcelona al Camp Nou, viatja pendent de l'italià Marco Verratti, considerat l'ànima de la creació del joc parisenc en absència del lesionat Neymar, però que no juga des del passat 7 de febrer per un problema físic. Tot apunta al fet que el jugador, pel qual un dia es van barallar el Barça i el PSG, serà a la gespa.

El vigent subcampió continental no només perd Neymar per a aquest partit i potser per a la tornada, sinó que Mauricio Pochettino tampoc podrà comptar amb l'atacant argentí Ángel Di María, també lesionat.