Un gol de Julen Monreal permet al Llagostera vèncer el LLeida i engrescar-se

El Llagostera va celebrar el seu retorn al Municipal, més d'un mes i mig després amb una treballada i suada victòria contra un combatiu Lleida. Un gol Julen Monreal en un servei de cantonada abans d'arribar al quart d'hora va servir per superar els del Segrià, que van posar més d'un ai al cor als gironins durant la segona meitat. Els d'Oriol Alsina van veure, també, com l'àrbitre feia els ulls grossos davant dos penals de llibre que haurien servit per evitar el patiment final. El matx va suposar la reaparició de David Bigas un any i tres mesos després i la reestrena de Maynau.

Per aconseguir endur-se els primers tres punts de casa, Alsina va fer ús de l'alineació de gala. El maresmenc va presentar alguna variant com l'entrada a l'11 titular de Bigas, que tornava a jugar amb el primer equip del Llagostera un any i tres mesos després, en detriment de Roig sancionat i del retorn de Genar Fornés a l'Espanyol B. L'altra novetat va ser la titularitat de Diego González al costat de Monreal a l'eix de la defensa. El navarrès va ser qui va veure porta i va obrir el marcador al minut 13 després d'aprofitar la seva alçada per enviar una centrada de Cortés a la xarxa.

Ben posicionats i amb el marcador favorable, els locals no van deixar escletxes perquè un Lleida superat en tot moment fes mal. L'única arribada va ser amb un xut tou de Raúl González que va aturar sense problemes Marcos.

A la represa, i assedegats de punts, els lleidetans van posar una marxa més i van tenir les millors ocasions per posar l'empat. Sobretot amb l'entrada de Yasser. L'atacant, després d'aprofitar una badada de Monreal en un servei de banda, va tenir la més clara però el seu xut va sortir fora fregant el pal de Marcos. Faltava l'aturada del partit del del Bon Pastor. Abel Minero, des de la frontal, el va posar a prova però amb una estirada felina va negar-li el gol. El partit es va començar a trencar. Alsina va fe entrada a jugadors ràpids com Guiu i Maynau, que redebutava, per sentenciar el partit. En una contra l'ex del Racing es va plantar davant de Torres però un defensa el va fer entrebancar. L'àrbitre no va decretar penal ni en aquesta acció ni en una altra anterior quan Araújo va tocar l'esfèrica amb el braç dins l'àrea.

No obstant això, el marcador no es va moure i el Llagostera escala fins a la cinquena posició.