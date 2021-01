El Llevant furga en la crisi d'un Madrid que fa tard a la Lliga

El Madrid va sumar una nova desfeta que torna a deixar Zidane (ahir baixa per covid-19) molt qüestionat. El conjunt madridista no va poder aguantar els 82 minuts en inferioritat per l'expulsió del brasiler Militao, i va acabar ofegat per un Llevant que va aconseguir tres punts que el col·loquen a la zona noble. El bloc madridista va aconseguir avançar-se amb un gol al contraatac d'Asensio, però els granotes no van abaixar els braços i primer un gol de Morales i després un altre de Roger van deixar el definitiu 1-2.

El desenllaç del matx va quedar marcat per l'expulsió a l'inici. Roger va guanyar l'esquena amb facilitat als centrals del Madrid, i Militao va fer caure el davanter. El duel, per tant, es posava molt costa amunt per al conjunt entrenat ahir pel segon entrenador, David Bettoni. Cinc minuts després de l'expulsió, Asensio avançava els locals. Morales aconseguia empatar a la mitja hora.

A la segona part, el Llevant va ser superior i a les acaballes del matx, un bon xut del davanter Roger acabava dins de la xarxa (1-2). Abans, amb l'1-1, Courtois va aturar un penal a aquest mateix jugador.