Rieju de Figueres celebra que tot el seu equip hagi acabat el primer Dakar de la marca

L'equip Rieju ha tancat la seva primera participació en el Dakar amb "molta satisfacció" després de resoldre una de les proves de resistència més dures del món del motor. I és que els tres pilots de la factoria de Figueres han aconseguit completar l'edició del 2021 celebrada a les dunes de l'Aràbia Saudita, acabant l'objectiu principal de la marca de motocicletes en aquesta participació inèdita amb denominació d'origen Alt Empordà.

«Molt content que els tres pilots hagin arribat a la meta, que era l'objectiu. I de fer arribar el nom de Rieju al món de l'off road a través de la prova més important que existeix. Molt feliç per Rieju i pels tres pilots que s'ho mereixen, han lluitat molt, i també per tot l'equip de Rieju i FN Speed perquè veiem el treball dels pilots, que és molt gran, però també hi ha molta gent treballant darrere i estic molt agraït i content per tot l'equip», ha explicat Miquel Garcia, director d'equip del Rieju Team, després de completar el Dakar. Una experiència accidentada per als tres pilots, amb caigudes i problemes tècnics, que no han evitat arribar a bon port en l'esforç final.

Primerament, Joan Pedrero, el pilot més experimentat de l'equip, ha aconseguit acabar el Dakar 2021 en la quinzena posició en categoria Elit/Legend, una fita que l'ha situat amb el millor resultat dels tres integrants de l'equip figuerenc. «Estic molt content. Hem acabat les tres Riejus. Això era el primordial, el més important i estem tots bé. Tots hem tingut alguna caiguda, però estem bé i això és el més important. Molt content, l'equip increïble. Tot l'equip de FN Speed i de Rieju ha estat adorable i ens ho hem passat molt bé», explica Pedrero després de completar el Dakar.

Per la seva banda, Oriol Mena ha acabat en la setzena posició en la categoria Elit, amb la pròxima edició a la ment. «Dakar acabat. Tres de tres. Estic content. Malgrat tots els problemes som aquí, que és el més important, a la línia de meta. És una alegria, una satisfacció la feina feta i sobretot un agraïment a tots els patrocinadors i gent que ha fet possible que pugui ser aquí. A Rieju i a FNSpeed. I ara a seguir treballant. Falten menys de tres-cents seixanta-cinc dies perquè comenci un nou Dakar. Veurem si podem tornar a ser aquí, i estar una mica més ben preparats i intentar estar en les posicions que ens mereixem. Agraeixo a tots aquells que han aconseguit que avui estigui aquí», ha comentat el pilot de Rieju després de creuar la línia de meta.

El debutant

En paral·lel als altres dos pilots de la firma figuerenca, Marc Calmet ha tancat la seva primera participació en el Dakar en la posició trenta-quatre en la categoria Marathon, un debut gairebé somiat pel jove pilot que completa el somni de córrer la seva primera edició, però no l'última. «Final del Dakar. Estic molt content d'haver acabat. Aquests últims dies han estat durs. És la meva primera participació. Ha estat un Dakar dur per a mi i per a tots, crec que tothom diu el mateix. M'emporto un munt d'experiències i un bon aprenentatge. Me'n vaig molt feliç i agraït a l'equip Rieju i a tots els meus patrocinadors», ha comentat després de completar la segona i última setmana aquest divendres dia 15 de gener. I és que, juntament amb el pilot, l'equip Rieju ha posat punt final a la seva primera experiència a les dunes del Dakar, una prova que ha servit per posicionar la marca figuerenca a la primera línia del panorama mundial del motor.