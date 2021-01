Karim Benzema serà jutjat per complicitat en el suposat xantatge a Mathieu Valbuena

El davanter francès del Reial Madrid Karim Benzema serà jutjat pel cas de xantatge al seu excompany de la selecció francesa Mathieu Valbuena. Serà processat per «complicitat de temptativa de xantatge» després del que va passar el 2015, quan suposadament va incitar Valbuena a pagar a les persones que l'estaven amenaçant amb un vídeo sexual.

Fa un any, l'Alt Tribunal va desestimar la demanda presentada pels representants de Benzema, el seu amic de la infantesa Karim Zenati, i Youness Houass, tres dels sis processats en el cas de sextape de Mathiel Valbuena, que pretenien provar que els investigadors van sobrepassar els límits legítims per obtenir les proves de la seva implicació.

La defensa de Benzema va argumentar que el policia que es va infiltrar per fer-se passar com un emissari de Valbuena havia fet servir mètodes il·legals per identificar els responsables del xantatge a l'internacional francès per un vídeo de caire sexual. Tot i això, la justícia francesa va considerar aquest mètodes com a vàlids i ara Benzema serà jutjat per testificar en un cas que li va costar la seva carrera amb la selecció.