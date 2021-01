Jónsson està a punt per debutar

La crisi de la covid-19 i les seves conseqüències estan afectant a tota la societat. El bàsquet no n'és una excepció, i això ho saben al Bàsquet Girona. Un brot al vestidor va aturar la maquinària de l'equip, que obligats a adaptar-se a les circumstàncies, han hagut de treballar fort amb sessions físiques des de les mateixes cases. Però aquest parèntesi ja acabat. El conjunt gironí va tornar als entrenaments dimarts. Ho feia al pavelló de Palau, ja que a Fontajau encara se celebraven sessions del Gran Circ de Nadal. Ahir ja treballaven a Fontajau, novament. Carles Marco pot comptar amb tots els seus efectius per encarar de la millor manera el retorn a la competició. Serà demà contra el Palma (12.15) amb l'esperança del debut de l'exterior islandès Kari Jónsson, que tot i arribar a principis de desembre en substitució de la baixa d'Álex Llorca, encara no s'ha estrenat per un confinament de l'equip que l'ha deixat amb tres jornades pendents.

Amb experiència a LEB Or amb el Barça B, el darrer fitxatge del Girona diu que «la principal diferència entre la lliga islandesa i la LEB Or és que els jugadors aquí són més intel·ligents i coneixen més el joc perquè també tenen més experiència. Estic motivat per competir contra aquests jugadors».

Quinze dies sense entrenaments a la pista, a on més agrada,i sense competir, s'han fet molt llargs. Així doncs, ara toca recuperar els partits ajornats, és a dir, els tres duels amb Canoe, Lleida i Alacant. Gener i febrer, estaran carregats de cites amb rivals directes. Fins el dia d'avui, l'únic matx que no té data és el de la jornada 8, en la visita a la pista del Real Canoe, a Madrid. Els altres dos ja tenen dia i hora. El derbi català de la jornada 9 entre el Bàsquet Girona i el Força Lleida es disputarà el dia 20 de gener a les 19.00 h. Per altra banda, el duel de la jornada 10 a Alacant, davant el líder del grup, que suma fins a nou victòries en deu jornades, es jugarà el dia 2 de febrer a les 20.45 h, segons consta a feb.es.

Abans, però, el Bàsquet Girona juga aquest cap de setmana un partit crucial, en el qual és necessària la victòria. L'objectiu primordial d'aquesta setmana d'entrenaments és el d'aprofitar les sessions per recuperar el to competitiu, tornar a agafar el ritme competititu que exigeix una categoria tan dura com la LEB Or, i encarar aquests dos mesos vinents en les millors condicions possibles. El bloc necessita tornar a recuperar les sensacions positives que va deixar l'últim duel a casa contra el Reial Múrcia.

Tot i la baixa d'Aleix Font, repescat pel Casademont Saragossa, i la lesió d'Àlex Llorca les sensacions dels homes de Carles Marco són molt bones. I aquí apareix la figura de l'exterior islandès Kári Jonsson, que debutarà contra el Palma: «Em sento molt bé. He pogut tornar-me a entrenar fa pocs dies. Encara em queda una mica per tornar a agafar forma però volem fer el millor joc possible»