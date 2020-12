Rafa Nadal, Carolina Marín, Leo Messi i la Fundació Gasol, Premis Valors de l'esport 2020

L'any 2020, que avui s'acaba, ha estat marcat per la tràgica pandèmia del coronavirus que ha canviat, per sempre, les nostres vides. Un any en què els valors com la solidaritat, l'esforç, la disciplina o la capacitat de superació són més necessaris que mai. I més elogiables. I aquests valors són, precisament, els que premien Prensa Ibérica i el seu diari esportiu Sport en la tercera edició de la gala Valors de l'Esport. Un ampli jurat, encapçalat pel director de Sport, Albert Sáez; el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, i el president de La Lliga, Javier Tebas, ha decidit atorgar els premis Valors de l'Esport 2020 a Rafa Nadal, com a esportista masculí; Carolina Marín, com a esportista femenina, i Leo Messi, com a esportista internacional.

Nadal, segons l'acta del jurat, «exemplifica la capacitat de sacrifici al llarg de la seva carrera», al mateix temps que sempre ha transmès «els valors de l'esportivitat en totes les seves aparicions». Per part seva, Carolina Marín s'ha fet mereixedora del guardó per «la seva lluita contra una depressió i aconseguir tornar a ser la número u del món». Finalment, Messi (que acaba de complir 20 anys al Barça, en una mostra de fidelitat poc comuna), «ha fet possible amb les seves donacions la construcció del major centre de pediatria oncològica del món a l'hospital de Sant Joan de Déu».

En aquesta tercera edició dels premis Valors de l'Esport també ha estat reconeguda la labor de la Fundació dels germans Pau i Marc Gasol en la lluita contra l'obesitat infantil a través de diferents programes de conscienciació alimentària per als nens. Molt especial és el premi que el jurat ha concedit a l'exjugador i exentrenador del Barça Juan Carlos Unzué, per la seva valenta batalla contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i la seva campanya per donar visibilitat a aquesta malaltia, que li va ser diagnosticada fa uns mesos.

El premi al gest esportiu de l'any no podia ser per a un altre que el triatleta Diego Méntrida: les imatges del madrileny en el Triatló de Santander, frenant-se abans de travessar la línia de meta per a deixar passar al britànic James Teagle, la confusió del qual al final de la carrera li havia fet perdre el tercer lloc, van donar la volta al món i fins i tot van ser premiades per l'ONU.

El jurat també ha decidit concedir el premi Valors Llegenda a l'exjugador del Barça Xavi Hernández, actualment exercint d'entrenador en l'A el-Sadd de Qatar. El jurat ha valorat especialment l'exemple de Xavi en la promoció del joc net al llarg de tota la seva carrera, fins i tot en els seus enfrontaments esportius amb el Reial Madrid.

El Premi Valors a l'Entrenador ha recaigut en un mite de les banquetes com Aíto García Reneses. L'actual tècnic de l'Alba Berlín porta mig segle exercint amb passió la seva labor d'entrenador i als 74 anys manté el mateix esperit competitiu i pedagògic de sempre.

El Premi Valors a l'Esdeveniment Esportiu ha recaigut en les tres grans rondes ciclistes: la Vuelta, el Giro i el Tour. En un any tan complicat per a l'organització d'una competició esportiva d'alt nivell, el ciclisme ha sabut adaptar-se a la pandèmia i aconseguir que Vuelta, Giro i Tour s'hagin disputat, malgrat haver hagut de modificar els seus diferents calendaris.

Finalment, el València Basket ha estat guardonat amb el Premi Valors de Clubs pel seu treball incansable en el foment del bàsquet entre els més joves i el seu suport total a l'afició que segueix a l'equip.

En total, 10 premis de màxim nivell en aquesta tercera edició de la Gala Valors de Sport i Premsa Ibèrica. El lliurament dels premis tindrà lloc dimarts que ve 5 de gener i podrà seguir-se, en un format diferent a l'habitual, condicionat per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia, a través del canal de televisió Gol i de les edicions digitals de tots els diaris de Premsa Ibèrica, a partir de les 21.00 hores. La periodista Olga Viza serà l'encarregada d'exercir de mestra de cerimònies perquè tots els guardonats rebin l'escultura commemorativa.

Amb aquesta tercera edició, la Gala Premis Valors de l'Esport aconsegueix la majoria d'edat. Malgrat les dificultats provocades pel coronavirus, Sport i Premsa Ibèrica han considerat que enguany, més que mai, era imprescindible mantenir aquests guardons i s'han realitzat tots els esforços logístics necessaris perquè la seva realització sigui possible i els 10 premiats rebin el seu guardó.

La Gala Premi Valors ja havia reconegut, en les seves anteriors edicions, a esportistes del nivell de Carlos Sainz, Lydia Valentín, Gemma Mengual o Toni Nadal en 2018 i Javier Fernández, Ana Peleteiro, Robert Moreno o Jorge Sampaoli, en 2019, entre altres. Aquesta tercera edició de la Gala Premi Valors de Sport i Premsa Ibèrica compta amb la col·laboració de patrocinadors com LaLiga, el Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar, Yopro-Danone, Santander i Cupra.

Com va dir Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, en la gala de la segona edició, «l'esport és humanisme, és virtut, és educació, és convivència, esforç, talent, treball en equip, empatia. És passió i és també somni». I això és, precisament, el que es premia.