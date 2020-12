El Barça posa a prova la seva angoixa contra el líder, la R. Societat

Un Barcelona angoixat que es troba a nou punts del capdavant de la classificació rep aquesta nit el nou líder de la Lliga, la Reial Societat, que ha disputat dos partits més que els blaugranes. Els de Ronald Koeman encaren la cita després d'una setmana amb dues derrotes seguides (Cadis i Juventus de Torí) i un triomf amb patiment (Llevant). L´objectiu no és pas cap altre que aprofitar els dos partits consecutius al Camp Nou, el d´avui i el de dissabte contra el València, per sumar sis punts i escalar posicions en una classificació on l´equip és vuitè.

El principal dubte d´aquesta nit és saber quin dibuix utilitzarà Koeman i com respondrà el seu equip contra un rival de pes. En la roda de premsa d´ahir no ho va voler revelar. D'això dependrà l'encaix de peces a la zona d'atac. Amb les lesions d'Ansu Fati i Ousmane Dembélé, el tècnic compta en aquestes posicions amb Messi, Griezmann, Braithwaite, PePedri, Trincao i Coutinho, als quals es podrien afegir Riqui Puig i Carles Aleñá si el tècnic holandès decidís apostar per dos interiors. Una altra bala que hi ha a la recambra és l'extrem del filial Konrad de la Fuente. Messi, l'autor de l'únic gol contra el Llevant, atraparà Pelé com a màxim golejador de la història d'un mateix club si anota un gol contra la Reial Societat. Ara van 643-642.

Per la seva banda, la Reial Societat busca donar un cop sobre la taula i ho farà sense dos dels seus màxims puntals, Mikel Oyarzabal i David Silva, de nou de baixa. Asier Illarramendi tampoc té gaires opcions de jugar tot i viatjar.