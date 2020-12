Marc Márquez rep l'alta hospitalària després de deu dies ingressat a Madrid

El pilot català de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha rebut aquest diumenge l'alta hospitalària de l'operació a l'húmer del braç dret a què va ser sotmès fa deu dies i continuarà amb la seva recuperació a casa seva, ha confirmat el seu equip.



"El pilot de l'equip Repsol Honda ha rebut avui l'alta de l'Hospital Ruber Internacional per continuar la seva recuperació a casa, on continuarà amb el tractament antibiòtic específic", ha anunciat Repsol Honda després que el català hagi sortit del centre hospitalari de Madrid.



En aquest sentit, l'equip ha assegurat que ha estat el seu equip mèdic qui ha declarat l'evolució del de Cervera després de la seva operació dijous passat 3 de desembre i l'inici de la teràpia antibiòtica.





Después de 10 días en el hospital, ya estamos en casa??



After 10 days in the hospital, we arrive at home?? pic.twitter.com/FUoPkbqxNX — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 13, 2020

Márquez va haver de tornar a passar pel quiròfan per operar-se l'húmer del braç dret, el mateix que ja li havien operat aquest any dues vegades i que el tornarà a apartar dels circuits durant un temps.El de Cervera es va fracturar la zona durant elque va obrir el Mundial el passat 19 de juliol i va haver de tornar a passar pel quiròfan 13 dies després per danys a la placa de titani que li havien posat en la primera intervenció. Aquesta vegada, al vuit vegades campió del món, que s'ha perdut tota la temporada mundialista, l'han operat a Madrid, a l'Hospital Ruber Internacional, "d'una pseudoartrosis de l'húmer dret".La cirurgia, que han dut a terme un equip format pels doctors Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal i Andrea García Villanueva i que ha durat vuit hores, i ha consistit a retirar la placa prèvia i col·locar-ne una de nova amb l'aportació d'un empelt de cresta ilíaca, associat a un penjall lliure cortico-periòstic.per al pilot català, tot i que tot indica que estarà diversos mesos inactiu, motiu pel qual