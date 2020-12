El Barça visita Kaunas obligat a trencar la mala ratxa de resultats

El Barça s´enfronta aquesta tarda (19.00, DAZN) al Zalgiris Kaunas en un duel que serà molt especial per al tècnic blaugrana, Sarunas Jasikevicius, qui torna ara com a rival per veure´s les cares amb el que va ser el seu equip fins fa pocs mesos. El conjunt blaugrana lidera l´Eurolliga amb un balanç de vuit victòries i només dues derrotes, però ho fa en el moment més delicat de la temporada. A la inesperada ensopegada a la pista de l´Asvel Villeurbanne francès (80-68), que ni de bon tros entrava en els plans de l´equip ni dels aficionats, se li uneix la desfeta de fa pocs dies a la Lliga Endesa al Palau i contra el València Basket (90-100). Jasikevicius no podrà comptar amb Víctor Claver, que continua de baixa per lesió.