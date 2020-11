Un gol a cada part condemna el juvenil del Girona al camp del líder

El Girona no va poder assaltar el lideratge de la Divisió d'Honor després de caure per 2-0 contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els blanc-i-blaus van anotar un gol a cada part per no donar cap oportunitat als gironins i, així, afiançar-se a la primera posició de la classificació on ja treu cinc punts d'avantatge als blanc-i-vermells.

Ahir la Ciutat Esportiva Dani Jarque acollia el millor partit que es podia veure del subgrup 3A de la Divisió d'Honor Juvenil. Espanyol, primer classificat, i Girona, segon, s'enfrontaven entre ells per pugnar pel lideratge. Els barcelonins arribaven a la cita amb dos punts més que els gironins i havent aconseguit un ple de victòries en les quatre jornades que s'havien disputat. Amb uns números gairebé semblants, els homes d'Àlex Marsal li volien disputar la primera posició després d'haver guanyat tres partits i només haver-ne empatat un. El partit va ser igualat però de mica en mica es va anar decantant pel bàndol local gràcies a les dianes de Martí Riera a la primera meitat i de Mateo Joseph a la segona i així posar el 2-0 definitiu en el marcador.