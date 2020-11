Laporta i Rousaud aniran a les eleccions

Les eleccions a la presidència del FC Barcelona ja tenen dos nous noms confirmats, Joan Laporta i Emili Rousaud, que presentaran la seva precandidatura de forma imminent; a més, la setmana vinent Víctor Font i Jordi Farré presentaran la seva seu i aquest últim també el seu projecte. L'exvicepresident institucional Emili Rousaud, que va dimitir de la junta directiva de Bartomeu a l'abril arran del «Barçagate» després que aquest l'hagués escollit com a candidat continuista, presentarà el seu projecte avui a 2/4 de 12 del migdia a l'emblemàtic edifici de La Pedrera. Després de l'intent de formar una candidatura transversal que inclogués diferents precandidats per afrontar amb més força la complicada situació que travessa l'entitat, finalment Rousaud anirà en solitari.

L'altre precandidat confirmat en les últimes hores, l'expresident Joan Laporta, esperarà fins dilluns a les 11 hores per presentar oficialment el seu projecte a la presidència del Barça. L'acte tindrà lloc a les instal·lacions de l'hospital Sant Pau de Barcelona. La data escollida, el 30 de novembre, no és casual. El diumenge 29 de novembre es compliran 121 anys des de la creació del club blaugrana.

D'altra banda, Joan Rosell, l'altre nom que porta mesos sonant com a possible precandidat, també participarà en aquestes eleccions que tindran fins a deu precandidats en discòrdia: Jordi Farré, Joan Laporta, Agustí Benedito, Toni Freixa, Víctor Font, Pere Riera, Lluís Fernández Alà, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud i Joan Rosell.

Hi ha alguns precandidats, com Víctor Font i Lluís Fernández Alà, que ja estan anunciant noms i detalls dels seus projectes. De fet, Font té previst inaugurar la seva seu electoral durant la setmana que ve. També ho farà Jordi Farré, que va explicar que presentarà oficialment el seu projecte de forma presencial a finals de la setmana que ve a la seva seu del carrer Numància 63 de Barcelona. L'impulsor legal del vot de censura contra Bartomeu assegura que anirà «amb tot» a partir d'aquell moment.

En canvi, altres precandidats com Agustí Benedito i Toni Freixa han informat que no donaran detalls de les seves precandidatures fins a la convocatòria oficial d'eleccions, la qual cosa serà al voltant del 18 de desembre. Encara que en el cas de Freixa ja la va presentar oficialment el 24 de setembre. En el cas de Xavi Vilajoana, procedent de la directiva dimitida de Bartomeu, la presentació es va celebrar el passat 12 de novembre. Freixa deia ahir que la possible sortida de Leo Messi del club no li treu la son i que, tot i que desitja que segueixi, és una cosa que parlaria amb l'argentí en cas de guanyar els comicis: «el més important del Barça és el mateix Barça», va subratllar.