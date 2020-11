L'alegria de tornar a entrenar i la resignació de no saber ni quan ni com es podrà competir

Amb l'alegria de poder-se tornar a entrenar, però amb el neguit i la incertesa de no saber ni quan ni com es podrà tornar a competir. L'esport amateur i de base estava aturat a Catalunya des de mitjans d'octubre i finalment ahir, un mes i mig més tard, l'activitat es va poder reprendre progressivament en estadis, pavellons i pistes. Han sigut sis setmanes molt dures, amb el sector alçant la veu i proclamant, com la cultura, que és segur, per de moment només haver pogut obrir la veda als entrenaments, i amb aforaments reduïts. A l'espera que la Generalitat concreti quan es pot tornar a la competició (segons el pla de desescalada, podria ser passat Reis, el segon cap de setmana de gener), la Federació Catalana de futbol ja està estudiant com reformularà les lligues, tant territorials com de base. Segons el vicepresident de l'organisme, i delegat a Girona, Jordi Bonet, la idea és fer-ho públic aquesta mateixa setmana. «Amb l'esport base és més fàcil perquè la majoria de campionats no havien començat, ara hem de veure què passa amb la Primera, Segona, Tercera i Quarta catalanes, que havien disputat algunes jornades», explicava ahir. Els mateixos clubs consideren inviable mantenir el calendari previst perquè haurien de recuperar una desena de jornades. I no hi veuen sentit en haver-ho de fer entre setmana, tal com van plantejar amb una carta a la Federació la majoria de clubs de Primera, que reclamaven «ser part de la solució» i buscar plegats una sortida.

Les fredes sessions en streaming, per molt que hagin pogut servir per mantenir mínimament la forma tant en el confinament com en aquesta etapa de segona aturada de l'esport, van donar pas ahir, de nou, al plaer de tocar la pilota i d'interactuar amb els companys, respectant totes les mesures de seguretat. A la Bisbal, per exemple, el president del club de bàsquet Joan Bassa deia que «encara que sigui amb aquestes condicions era important poder recuperar l'activitat al pavelló i ho hem fet il·lusionats». Ara han hagut de fer equilibris per adequar els horaris del pavelló. Durant aquest mes i mig només havia mantingut l'activitat presencialment l'equip d'EBA, que en competir en una lliga espanyola ha seguit jugant. «Farem el que bonament es pugui. Tinc dubtes de com podran ser les competicions, de moment tot això ja és un regal, i si a principis de l'any que ve es pogués tornar a competir, millor, perquè al final entrenem per competir».

Dani Genoher, el president del Bescanó, recordava les dificultats que comporta haver de gestionar un club modest en temps de pandèmia. A més considera que «engegar-parar i tornar a engegar ho complica encara més tot». Va ser també una tarda de retrobaments al Municipal. L'equip de Primera Catalana tornarà a l'activitat avui. Ahir va ser el torn per a la base. «Estem adaptant-nos una mica a tot això, amb els horaris i sabent que a partir de les deu hi ha el toc de queda i tothom ha de ser a casa». Genoher té clar que «ens toca reinventar-nos cada dia», i més gestionant un club que mobilitza 200 jugadors.

Els futbolistes del Bescanó també tenien «moltes ganes» de reprendre els entrenaments, però el president alerta que «els nens, al final de l'estiu, tenien moltes ganes de jugar i s'han trobat amb aquesta aturada, i ara hi ha el neguit de si tornarà a passar i de si es podrà competir. Però no ens rendirem», afirmava.

Al pavelló de gimnàstica de Salt, que fins ara només podia acollir els entrenaments dels esportistes amb fitxa de la Federació Espanyola que preparessin la Lliga Iberdrola o el campionat d'Espanya, també es va reprendre l'activitat de base. El Salt Gimnàstic Club és, juntament amb l'Egiba, Les Moreres i el Xelska, un dels quatre clubs classificats per a la jornada final de lliga 2019/20. Aquest any han perdut molts inscrits, que ara han anat recuperant fins a situar-se en uns 370 gimnastes. El proper objectiu és a Valladolid, al campionat d'Espanya, on enviaran per la Puríssima un equip de 20 gimnastes d'entre 8 i 20 anys liderades per Marina González i Laura Bechdejú (que s'entrenen al CAR de Madrid) més Pau Jiménez i Dietmar Reinhardt.