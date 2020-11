moto Gp Victòria i exhibició de Miguel Oliveira

? Quedaven poques coses per decidir-se en l'últim gran premi de MotoGP de la temporada, però el portuguès Miguel Oliveira (KTM), de 25 anys, va protagonitzar una de les exhibicions més grans d'aquest any en posar-se líder de principi a fi del Gran Premi de Portugal, de la seva casa, del circuit que coneix millor que ningú, el preciós Portimao. És més, Oliveira va fer ple: pole position, volta ràpida en carrera i va liderar totes les voltes. Mentrestant, Franco Morbidelli (Yamaha), una altra de les sorpreses de l'any, aconseguia el subcampionat en acabar tercer, després d'Oliveira i l'australià Jack Miller (Ducati). Viñales va acabar onzè i el campió, Joan Mir, va haver d'abandonar per problemes mecànics.